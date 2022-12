Wil jij mee op zoek naar Bigfoot? Deze Belgische cryptozoöloog zoekt nog avonturiers

Cryptozoöloog Eric Joye zoekt avonturiers die in mei mee op Bigfoot-zoektocht willen in Canada. — © rr

Brussel

Eric Joye (62), de bekende Belgische cryptozoöloog (onderzoeker van onontdekte diersoorten), zoekt acht gemotiveerde avonturiers om in mei twee weken naar sporen van de Bigfoot te gaan zoeken in de wouden van Brits Columbia in Canada. Zijn kerstkorting van 40% op de deelnameprijs liep op 25 december af, zonder inschrijvingen, maar rond oudjaar plant hij nog een tweede kortingsactie. “Als ik niet aan acht deelnemers geraak zijn vier ook goed, maar twee basecamps zou beter zijn om onze bevindingen samen te leggen”, zegt Joye.