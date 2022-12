Passagiers van TUI-vlucht naar Malaga moeten 9 uur wachten wegens technisch defect

De vlucht naar Malaga moest maandagochtend om 8 uur vertrekken op de luchthaven van Antwerpen. Volgens woordvoerder Piet Demeyere moesten er echter wisselstukken overgebracht worden vanuit Brussel. “Dat zorgde voor veel vertraging”, zegt hij in een reactie aan onze redactie. Daarnaast bleek het ook niet eenvoudig om een zieke stewardess te vervangen. TUI heeft daarom beslist om de reizigers met een bus naar de luchthaven van Zaventem te brengen, zodat ze van daaruit konden vertrekken met een ander vliegtuig. “De passagiers kregen enkele waardebonnen voor drank op de luchthaven, ze zullen op korte termijn ook een vergoeding van 400 euro ontvangen”, zegt Demeyere.

Passagiers die in Malaga wachtten op hun vlucht naar Antwerpen werden op een vlucht naar Brussel gezet, waarna ze met een bus naar Antwerpen werden gebracht. Een andere vlucht naar Alicante die gepland was met hetzelfde toestel, is eveneens vanuit Brussel vertrokken. Die passagiers hadden iets meer dan twee uur vertraging. In de andere richting werd de vlucht vanuit Alicante eveneens gewijzigd naar Brussel, met een transfer naar Antwerpen.