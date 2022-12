Man lost schot met alarmpistool op wintermarkt

Kerstdag eindigde zondagavond in mineur op Waregem Wintert. Op de Markt staat sinds begin december een grote tent met daarin een rolschaatspiste en vier chalets die telkens door andere verenigingen uitgebaat worden. Bij die chalets ontstond zondagavond een hevige ruzie en een vechtpartij. De precieze aanleiding of omstandigheden daarvan worden nog onderzocht.

De ruzie leek eerst ook opgelost te zijn. Een van de amokmakers B.R. (39) verliet de tent en de rust keerde weer. Even later keerde de man echter terug naar de tent. Waarschijnlijk was hij enkel weggegaan om zijn alarmpistool te gaan halen. Dat kan er levensecht uitzien, maar schiet enkel losse flodders. Als meerderjarige mag je een alarmpistool kopen zonder vergunning, ermee vuren in het openbaar is wel verboden.

Voor onderzoeksrechter

En dat is precies wat de man deed, daarvan getuigde ook de lege huls die later gevonden werd bij de winterchalets. De politie kwam snel ter plaatse maar gezien eerst niet duidelijk was wat er precies gebeurd was, pakten ze de man niet meteen op. Niet veel later werd hij alsnog gearresteerd. Hij wordt voorgeleid voor de onderzoeksrechter voor slagen, bedreiging met een wapen en wapendracht.