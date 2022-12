15 jaar geleden verloren Herman en Annemie dochter Lien na helikoptercrash in Maaseik

GULLEGEM/SINT-ELOOIS-WINKEL/MERCHTEM

Tweede kerstdag 2007. Herman Suffis hoort op de radio over een helikoptercrash met vijf dodelijke slachtoffers. Zijn dochter Lien (24) was die dag samen met haar verloofde Pieter Loetschert (24), diens ouders en zus per helikopter op familiebezoek geweest in Maaseik. Vijftien jaar later blijft de kerstperiode nog altijd moeilijk voor Herman en zijn vrouw Annemie. “Op tweede kerstdag gaan we altijd verstrooiing zoeken aan zee of in de Ardennen.”