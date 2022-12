Alicia Franck en de Belgische vrouwen zakken weg in de Gaverse blubber: “Meer veldlopen dan veldrijden”

De Gaverse wereldbekermanche was geen spek voor de bek van de Belgische vrouwen. En al zeker niet voor Alicia Franck, die bijna zeven minuten moest toegeven op een ontketende Shirin van Anrooij. “Dit was niet mijn dagje, maar dat kon ook moeilijk anders. We moesten hier gewoon veel te veel lopen”, zei Franck.

Een tweeëndertigste plaats is niet meteen het resultaat dat Alicia Franck in de aanloop naar de wedstrijd in Gavere voor ogen had. “Het gaat conditioneel steeds beter, al kwam dat in Gavere inderdaad niet echt tot uiting. Mijn gevoel was iets minder goed tegenover de voorbije twee weken. Op training zit ik dicht tegen mijn beste niveau aan. Ik verwacht dat ik in een van de komende crossen voor een uitschieter kan zorgen”, vertelde de veldrijdster van het De Ceuster-Bonache Cycling Team. “Waarom het in Gavere dan niet lukte? Ik dacht dat we hier nog altijd spreken over veldrijden en geen veldlopen? Ik weet dat het lopen erbij hoort, maar de verhoudingen werden toch wat scheef getrokken. Op zeker één derde van de omloop moesten we van de fiets. Dat lijkt me toch niet de norm van een veldrit”, zei een zuchtende Alicia Franck die het niet begrepen had op de aanpassingen aan het parcours tegenover de vorige edities.

Focus op titelstrijd in Lokeren

“Als het twee druppels regent, dan weet je dat je op deze omloop omzeggens niet meer kan fietsen. Daar werd volgens mij toch weinig of geen rekening mee gehouden. En dan heb je de haakse bochten waarna het meteen steil omhoog gaat. Dus opnieuw lopen. Bij vorige edities kon je in de lussen in de weide nog langs de flank omhoog rijden. Neen, het was niet iets voor mij. Een cross om snel te vergeten.”

Alicia Franck richt de focus nu voluit op de Belgische titelstrijd in Lokeren. Het parcours ligt op amper enkele kilometers van haar thuis in Lochristi. “Ik verhuis over enkele weken wel naar Essen, maar wil zeker op het BK in mijn streek nog eens het beste van mezelf geven. Nu volgen de wedstrijden in Zolder, Loenhout, Gullegem en Zonhoven. Dat is een mooi reeksje dat me in staat moet stellen om helemaal zorgenvrij naar het BK toe te leven.”

Lovenswaardig waren de prestaties van de Oost-Vlaamse jongeren Xaydee Van Sinaey (17) en Shanyl De Schoesitter (16). Op dergelijke zware omloop niet gedubbeld worden, gold voor beiden sowieso als een bemoedigende prestatie.