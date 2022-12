PODCAST. Drank, drugs en veel geweld, maar Jonas raakte er uit: “Wat ik deed, was degoutant”

Op z’n 18de drijft Jonas op drank en drugs. In plaats van spek en eieren staan er ’s morgens flessen wodka en coke op het menu. Zijn turbulente leven levert hem vijf jaar cel op, waarover de nu 35-jarige man getuigt in onze podcast ‘De Dadertapes’.

Jonas (schuilnaam) is een onervaren jongen voor wie een wereld vol alcohol en drugs opengaat wanneer hij op z’n 18de met zijn vriendin gaat samenwonen. Die vriendin wordt al snel zijn vrouw en het huwelijk dat volgt, is op z’n minst als destructief te omschrijven. Jonas stort zich in het feestleven, met een zware alcoholverslaving tot gevolg. De drankduivel eist een zware tol: huiselijk geweld, slagen en verwondingen, diefstallen en valsheid in geschrifte zijn schering en inslag. De politie moet meermaals ingrijpen, maar het koppel is niet te stoppen. “Wij baadden in straffeloosheid, niemand kon ons iets maken”, getuigt Jonas in een nieuwe, driedelige episode van De Dadertapes.

“Vreselijke feiten”

“De politie werd meestal opgetrommeld door de buren”, vertelt Jonas. “Voor hen waren de slaande ruzies van mijn vrouw en mij dagelijkse kost. Dan kwamen ze langs en werd ik meegenomen. Nadat ik in de cel mijn roes uitgeslapen had, ging ik de dag erna gewoon weer verder alsof er niets gebeurd was. Op den duur zei ik gewoon tegen de politie, in al mijn arrogantie: ‘Ik kan doen wat ik wil: binnen 24 uur ben ik hier weer weg.’ En dat terwijl er vreselijke feiten gebeurd zijn. Maar ja, je bent niet nuchter, hé. Je bent jezelf niet meer, je ziet dingen die er niet zijn en je hebt nergens nog vat op. Dan wordt alles wordt zwart en doe je de vreselijkste dingen. Echt, het was degoutant...”

Succesvolle chef-kok

In 2014 valt het doek: na een ernstig misdrijf wordt Jonas door de politie van z’n bed gelicht en aangehouden. Een correctionele rechtszaak volgt, waarbij alle criminele feiten van de voorbije jaren gebundeld worden. De rechter kan er niet mee lachen: Jonas krijgt ruim 5 jaar cel en die straf zal hij quasi volledig uitzitten. De twee zoontjes die hij kreeg samen met zijn vrouw zal hij al die tijd niet zien. En wat hij in de gevangenis meemaakt, omschrijft hij als “niets minder dan de hel”.

En toch… Vandaag is Jonas een succesvolle chef-kok in een Limburgs toprestaurant, hij woont in een mooi appartementje en heeft het volledig hoederecht over zijn kinderen. Hoe hij dát succesverhaal heeft kunnen schrijven, vertelt Jonas de komende drie afleveringen zelf in DeDadertapes.

