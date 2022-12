Limburg United maakt voor volle Alverberg verschil vlak na rust met enkele bommen

Ondanks de zege kende Limburg United geen gemakkelijke namiddag. De Luikenaars maakten duidelijk dat het vooral verdedigend nog werk voor de boeg heeft. Daardoor konden de bezoekers zich verschillende keren terug in de match knokken. “Als professional mag dat niet gebeuren”, gaf Cale toe. “Maar we zijn blij met de overwinning en gaan nu nog even van Kerstmis genieten om klaar te zijn tegen de volgende wedstrijd.”

Bij Luik haalde geen enkele van de vijf nieuwelingen het wedstrijdblad, Olivier Matray stond daar wel op. De ex-coach van Tongeren moest eenmalig opdraven als coach van Luik omdat nog niet alle werkvergunningen in orde waren. Bij Limburg United haalde Lambot het wedstrijdblad wel, maar hij werd nog gespaard door zijn blessure aan de achillespees.

Slappe start

De thuisploeg startte slap aan de partij, vooral verdedigend had Limburg United haar zaakjes niet op orde. “We deden ons best, maar de focus was er niet bij de start”, gaf Cale toe. “Kerstmis zat nog te veel in ons hoofd, waardoor de defense niet klaar was. Tijdens de rust hebben we goed gepraat en daardoor kwamen we met veel energie uit de kleedkamer. We maakten offensieve plays voor elkaar en sneden zo door de Luikse defence.”

“Toch lieten we ze terug in de match komen. Als je een ruime voorsprong hebt, gaat de voet even van het gaspedaal. Maar als professional mag dat niet gebeuren. We zijn blij met de overwinning en gaan nu nog even van Kerstmis genieten om klaar te zijn tegen de volgende wedstrijd.”

© Sven Dillen

Publiek bedanken

Na de rust liep het beter bij United, onder leiding van Stein kon het een tik uitdelen aan de Luikenaars. De thuisploeg liep zo uit tot 74-49 na bommen van Stein, Lesuisse en Cale, maar de Limburgers leken iets te gerust in de overwinning. Luik profiteerde en eindigde het derde quarter met 0-11. Dichter konden ze niet meer komen.

“Vandaag wil ik in de eerste plaats het fantastische publiek bedanken”, aldus Limburg-coach Westphalen. “Ondanks alle tegenslagen hebben we nu zeven overwinningen na elf wedstrijden. Ik ben trots op wat mijn mannen gepresteerd hebben. Defensief zijn er al enkele weken problemen, maar we mogen niet vergeten dat we recent Oostende beperkten tot 70 punten. Met Myles Cale hebben we een nieuwe speler moeten inpassen, het is dus moeilijk om tijdens de trainingen aan details te werken. Gelukkig hebben we nu enkele dagen extra om dat te doen.”

Luik-coach Matray zag ook bij zijn ploeg de defence als pijnpunt. “We lieten te veel open shots liggen en ook onze defence was niet goed. Toen we overschakelden naar zone waren we te naïef. We gaven de Limburgse shotters open shotkansen.”

QUARTERS: 25-24, 25-18 (50-42), 24-18 (74-60), 16-18.

HUBO LIMBURG UNITED: 32/57 shots (13/27x3), 13/17 vw, 27 rebounds, 16 fouten, DELALIEUX 1+8, CEYSSENS 5+2, DEDROOG 4+5, HAMMONDS 3+0, STEIN 4+7, Cale 18+6, Lesuisse 4+9, Dammen 6+3, Desiron 5+0, Leemans 0+0, Abelshausen 0+0.

RSW LUIK: 32/60 shots (8/24x3), 6/8 vw, 26 rebounds, 20 fouten, BOGAERTS 10+11, DEPUYDT 5+0, FIFOLT 1+2, DRAGAN 8+4, VAN DEN EYNDE 9+0, Potier 4+5, Lemaire 0+3, Noterman 5+11.