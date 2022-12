Genk

“Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Dat we doodgaan?” Zo extreem zal het er in de BV-aflevering van Fear Factor inderdaad niet aan toe gaan. Maar dat wil niet zeggen dat Alex Agnew het de Genkse Nora Dari (21) en haar collega uit De Verraders Jamie-Lee Six gemakkelijk zal maken.