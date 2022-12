REACTIES. Mathieu van der Poel mag opnieuw vieren na moeilijke weken: “Nooit gepanikeerd”, Van Aert: “Ik stapelde de foutjes op”

Na zijn mindere wedstrijd in Val di Sole en de mentale tik in Mol heeft Mathieu van der Poel opnieuw het zegegebaar mogen maken. De Nederlander was dan ook erg tevreden dat hij op het zware parcours van Gavere Van Aert en Pidcock achter zich hield. “Het was zaak om mezelf niet op te blazen”, aldus Van der Poel.

Een ontketende Mathieu van der Poel kroonde zich in Gavere de sterkste in de modder. Toch zag het er even minder goed uit na een lekke band op een ongelegen moment. “Ik reed lek in de eerste ronde. Daardoor pakte Pidcock meteen een mooi gaatje”, vertelde Van der Poel voor de camera van Sporza. “Maar het was zaak om mezelf niet op te blazen op dit parcours, dat kon je zuur opbreken op het einde. Maar ik heb nooit gepanikeerd en ben stelselmatig tempo blijven rijden. Het was een enorm lastige wedstrijd en dan zie je dat er op het einde toch verschillen ontstaan.”

Heel wat fans vonden hun weg naar Gavere om ‘de grote drie’ in actie te zien. Dat zag ook Van der Poel: “Het was heel fijn om met zoveel publiek te crossen. Het was de beste editie die ik al heb meegemaakt. Heel leuk voor de veldrijders ook met zoveel volk. Hopelijk kan ik de komende dagen goed herstellen en zo goed de kerstperiode doorkomen.”

© BELGA

Wout van Aert: “Een uitdaging om de foutjes te vermijden”

Wout van Aert liep bijna heel de race achter de feiten aan, maar toch zou de Kempenaar nooit echt kansloos zijn op het glibberige parcours van Gavere. “De laatste twee ronden was ik verbaasd dat ik in aanmerking kwam voor de overwinning”, aldus Van Aert. “Ik stapelde de foutjes op maar bleef kortbij Tom en Mathieu. Mijn tempo lag dus wel hoog. Maar een versnelling, die zij alle twee wel hebben geplaatst, zat er voor mij niet in. Het is een cross op het hoogste niveau. De vele loopstroken maakten het zwaar, waardoor je telkens buiten adem aan de volgende technische passage kwam. Dat is wat echte cross is. Maar het was echt een uitdaging om de foutjes te vermijden.”

Ook Van Aert zag veel fans langs de kant. “Er waren echt heel veel mensen, het meeste dat ik ooit heb meegemaakt. Mooi dat een klassieker als deze toch een mooie plek op de kalender heeft gekregen.”