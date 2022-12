Buitenwipper Waes blikt terug in ‘Those Were the Days’

Een opvallende getuige, vanavond in de tweede aflevering van ‘Those Were the Days’. Niemand minder dan televisiefiguur Tom Waes (54) was immers in een vroeger leven de portier van de Antwerpse discotheek Café d’Anvers.

De reeks, al integraal op VRT MAX, vertelt het verhaal achter Belgische topdiscotheken die furore maakten in de jaren 80, 90 en begin 2000. Café d’Anvers opende in 1989 de deuren in het Antwerpse Schipperskwartier, tussen de prostituees. En daardoor was het volgens toenmalig portier Tom Waes goed opletten. “Naast hen had je ook figuren uit de Albanese onderwereld, pooiers en zeelui. Je deed er goed aan om je nooit met hun zaken te bemoeien. Als er dan toch mannen waren die een vrouw zochten voor seks, werden die doorgestuurd naar ’t Keteltje, een ander etablissement.” Waes was zes jaar portier van Café d’Anvers, en maakte van nabij de portiersoorlog mee. “Die beslisten wie binnen mocht en wie niet. Sommige collega’s bezweken voor het geld en lieten in ruil dealers binnen. Die bedragen waren hoog. Schietpartijen waarbij portiers betrokken waren, gebeurden meermaals. Ik ben blij dat ik er nooit ben op ingegaan”, vertelde Waes er vorig jaar over.