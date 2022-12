Eerst in een busje, nu in een tiny house

Een piepkleine woning dus, maar ze weten perfect waar zich aan te verwachten. Tijdens de coronacrisis trokken ze een jaar lang door Europa met een busje. Op die manier ondervonden ze dat ze bijzonder weinig nodig hebben om gelukkig te zijn. Verhuizen naar een tiny house is de volgende logische stap in hun leven. Hun spullen zijn hun niet zo dierbaar, hond Yokko is dat wel. “Wat we zeker willen meenemen, is het kussen voor ons hondje. Voor de rest liefst zo weinig mogelijk”, zeggen ze. Twee bouwteams ontfermen zich negen dagen over de opdracht om de beschikbare 27 m² zo efficiënt en praktisch mogelijk in te richten. Het ene team bestaat uit onder anderen een loodgieter en zijn verloofde, in het andere team zitten tweelingbroers.