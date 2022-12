Onze tv-tips: ABBA klassiekers, jaren 90-hit en een verdwijningszaak

Vermist

Play5, di, 20.30u

In 2008 had VT4 het plan om prestigieuze fictie te maken. Er werden dan ook kosten noch moeite gespaard om van deze politiereeks een succes te maken. Regisseur Jan Verheyen maakte van de eerste aflevering zelfs een bioscoopfilm. Uiteindelijk zou de serie met toppers als Koen De Bouw, Joke Devynck, Stan Van Samang en Kevin Janssens het zeven jaar volhouden. Aftrappen doen we met de film.

Dumb and Dumber

Play4, di, 20.35u

Een van die bijzonder succesvolle komische films uit de jaren 90 met de onovertroffen Jim Carrey. Hij is Lloyd Christmas, een man die zijn leven zonder werk, succes en geld hartsgrondig beu is. Ook verlangt hij al jaren naar een vrouw die zijn lege bestaan voor hem kan opvullen. 1994 was een uiterst succesvol jaar voor Carrey die ook excelleerde in Ace Ventura en The Mask.

ABBA Sing a long

NPO3, di, 21.02u

Het is weer de tijd van het jaar om even te genieten van de kerstsfeer, en waarom niet ook ongegeneerd mee te zingen met de vele hits van de illustere groep ABBA? In deze meezingquiz komen al hun grote hits voorbij zoals Waterloo, Dancing Queen en Take a Chance on Me. Tussen de hits krijg je ook vragen over het beroemde kwartet en kan jij je kennis over ABBA testen. (tove)