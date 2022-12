Regering-Netanyahu vraagt donderdag vertrouwen van Israëlische parlement

De 73-jarige Netanyahu, van de conservatieve Likoed-partij, was al twee keer eerder premier van Israël: van 1996 tot 1999 en van 2009 tot 2021. In zijn meest rechtse regering tot nu toe gaat hij samenwerken met drie ultraorthodoxe partijen. Leden van die partijen zijn onder meer voor de verdere bouw van Israëlische nederzettingen in gebied dat aan de Palestijnen is toegewezen.

Voorafgaand aan de beëdiging wil het rechtse religieuze kamp een reeks omstreden wetswijzigingen doordrukken. Een daarvan is bedoeld om de leider van de streng religieuze partij Schas, Arie Deri, in staat te stellen minister van Binnenlandse Zaken te worden, ondanks zijn veroordeling voor belastingovertredingen.

Wetswijziging

Bezalel Smotrich van de Religieuze Zionistische Partij krijgt met behulp van een wetswijziging naast de functie van minister van Financiën ook een ministerspost op het ministerie van Defensie. Smotrich wordt beschouwd als een fervent voorstander van uitbreiding van nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever. In de toekomst zou hij ook invloed moeten hebben op het bestuur van de Westelijke Jordaanoever en het leven van de Palestijnen. Smotrich wil meer Israëlische nederzettingen legaliseren.

Netanyahu zelf wordt verdacht van corruptie. Nu hij opnieuw premier wordt, kan hij er mogelijk voor zorgen dat het onderzoek tegen hem stopt. Voor zijn kiezers was de verdenking niet onoverkomelijk: Likoed kreeg vorige maand bij de parlementsverkiezingen 32 van de 120 zetels in de Knesset, het beste resultaat voor de partij tot nu toe.

Daarnaast worden de bevoegdheden van de minister van Nationale Veiligheid uitgebreid. De extreemrechtse politicus Itamar Ben-Gvir krijgt de post. Na de wetswijziging zou hij ook verantwoordelijk moeten zijn voor de grenspolitie op de Westelijke Jordaanoever.

Waarschuwing

De vertrekkende Israëlische premier Jair Lapid waarschuwde maandag dat de regering van Netanyahu democratische waarden zou kunnen aanvallen. “Zij zullen niet ineens verliefd worden op democratie”, zei Lapid. “Als we ze niet tegenhouden, wordt het nog veel erger.”

“Wat hier gebeurt, is geen normale gebeurtenis”, zei Lapid. “Het is eerder een compleet gekke regering. Maar de oppositie zal niet stilzitten terwijl ze de staat Israël van binnenuit ontmantelen”, kondigde hij aan.

Netanyahu beschuldigde Lapid vervolgens van het verspreiden van leugens en haatzaaiende uitlatingen tegen zijn regering.