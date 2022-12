BNXT LEAGUE. Geen problemen voor Limburg United versus Luik

Geen probleem voor Limburg United versus Luik. De Limburgers realiseerden een simpele overwinning tegen Luik waar het nieuwe personeel (5 spelers en 2 coaches) na de Amerikaanse overname administratief nog niet speelgerechtigd was. Limburg United blijft met 7 op 11 in de top 3 meedraaien. Luik staat met 2 op 10 op de rode lantaarn. Op 7 januari trekt Limburg United naar Kangoeroes Mechelen en ontvangt Luik leider Oostende.

Nog geen drie nieuwe Amerikanen (Cambo, Haggins en John), Puerto Ricaan (Rodriguez) en ook nog geen Belgian Lion Kevin Tumba bij Luik. Ook het coaches duo Greenberg/Gutt is administratief nog niet in orde bij Luik. Speler Brieuc Lemarie deed dus weer een duo-job en nam de coaching, met de steun van Olivier Matray (coach tweede ploeg van Luik, red.) voor de tweede keer op een rij voor zijn rekening.

Het Antwerpse duo Bram Bogaerts en Niels Van Den Eynde hield Luik, met ook Nick Dragan, na het eerste kwart (25-24) tot 39-35 in het spoor van Limburg United. Myles Cale forceerde met drie op drie bommen een eerste bonus voor de Limburgers dat met een 50-42 bonus naar de kleedkamer trok.

In het derde kwart bleef Myles Cale driepunters afvuren, kreeg steun van Alex Stein en Leander Dedroog en ging het van 65-49 naar een 74-60 tussenstand na drie kwarts. Moussa Noterman kwam bij Luik in de dubbele cijfers maar een bezoekende remonte was niet aan de orde: 86-68. Het slotkwart was nipt voor Luik, maar de verdiende en collectieve overwinning van Limburg United was al lang een feit.

Limburg United-Luik 90-78

Kwarts: 25-24, 25-18, 24-18, 16-18

Limburg United: Delalieux 9, Ceyssens 7, Dedroog 9, Hammonds 3, Stein 11, Cale 24, Lesuisse 13, Abelhausen 0, Dammen 9, Desiron 5, Leemans 5

Luik: Bogaerts 21, Depuydt 5, Fifolt 3, Dragan 12, Van Den Eynde 9, Potier 9, Lemaire 3, Noterman 16