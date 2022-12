Moeilijk naast de kijken: olifant van drie meter hoog aan Diestersteenweg in Nieuwerkerken

Nieuwerkerken

In deze kerstperiode zijn heel wat voortuinen versierd met verlichte rendieren of andere kersttaferelen. Maar langs de drukke Diestersteenweg in Nieuwerkerken staat zowaar een levensgrote olifant met een kerstmuts te pronken. “Het is geen kerstversiering, hoor, deze olifant blijft permanent in mijn voortuin staan”, vertelt eigenaar Kevin Coppers (27). “Een jaar geleden ben ik hier komen wonen. Ik droomde ervan om een grote bronzen stier in mijn voortuin te zetten, maar dat kostenplaatje viel tegen. Dan ben ik op internet gaan rondkijken, en zo vond ik een bedrijf in Nederland dat dieren op ware grootte namaakt. Ik vond het geweldig en heb dan deze olifant besteld van ruim drie meter hoog. Na ruim zes maanden wachten is hij toegekomen.”

© len

De plaatsing was een hele klus. “De olifant weegt dan ook 300 kilo en is gemaakt van polyester. Aan de binnenkant is hij opgevuld met balletjes van piepschuim zodat hij niet kan krimpen of barsten. Ik ben alleszins heel blij met dit resultaat. Als mensen mij vroeger vroegen waar ik woonde, zei ik altijd: ‘Aan frituur ’t Hoekske’. Maar nu zeg ik gewoon: ‘Aan de olifant in Nieuwerkerken’, en ze weten meteen waar dat is”, zegt Kevin trots.

Het dier valt trouwens in de smaak. “Geregeld gaat hier de bel en staan er mensen voor de deur die vragen of hun kinderen op de foto mogen. Uiteraard mag dat, ik vind het zelfs leuk.” Ook op café wordt Kevin regelmatig op zijn bijzonder huisdier aangesproken. “Kevin, wat heb je nu weer gedaan, krijg ik dan te horen. Wacht maar, zeg ik dan, ik haal nog wel de Goednieuws-pagina met deze olifant!” zo besluit hij met een grote glimlach. (len)