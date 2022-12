Elvis (33) sterft na ruzie met stiefdochter (17): slachtoffer is telg van beruchte familie

De wijk in het Vlaams-Brabantse Huizingen is meer dan berucht sinds Priscilla Sergeant (14) er tien jaar geleden letterlijk dood werd gefolterd. Een van de hoofddaders toen bleek een telg van een berucht gezin. In dezelfde wijk viel nu, op kerstdag, opnieuw een dode na een ruzie met een mes. Het slachtoffer, Elvis B. (33), is de broer van een van de pestende protagonisten van toen.