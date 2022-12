Samson & Marie spelen allereerste eigen Kerstshow: “Ik heb zo lang afgeteld naar dit moment”

In het Proximus Theater in De Panne ging maandagmiddag de jaarlijkse kerstshow van Samson in première. Voor het eerst in meer dan dertig jaar werd de bobtail niet op het podium vergezeld door Gert Verhulst (54), maar door zijn dochter Marie (27).

“Ik heb zo lang afgeteld naar dit moment”, liet Marie Verhulst optekenen. Haar eerste kerstshow zou oorspronkelijk veel vroeger plaatsvinden - eind 2019 werd al bekendgemaakt dat ze haar vader zou opvolgen - maar de pandemie gooide roet in het eten. “Nu is het eindelijk zover. We hebben er met z’n allen dan ook van genoten. Als kind keek ik zelf ook altijd enorm uit naar de kerstshows van Samson & Gert, dus voor mij is het heel speciaal dat ik hier nu zelf sta.”

Samson en Marie tijdens ‘Piraten-potpourri’. — © Studio 100

Het recept van de show, met zang en dans, blijft onveranderd. — © Studio 100

Oudgedienden Walter De Donder (Burgemeester), Koen Crucke (Alberto) en Walter Baele (Van Leemhuyzen) tekenden opnieuw present. De voorstelling is een update van de Samson & Gert Kerstshow uit 2002, waarin het hondje vriendschap sluit met een spook. De kerstshow speelt deze week nog in De Panne, maar verhuist volgend jaar naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.

Die zaal was van 1991 tot 2012 de thuisbasis voor de Kerstshow, maar nadien verhuisde Studio 100 naar haar eigen theater vlakbij Plopsaland. In januari spelen Samson & Marie dus voor het eerst in de theaterzaal waar het succes begon, daarna spelen ze nog enkele voorstellingen in het Trixxo Theater in Hasselt.

Gert Verhulst is dan wel van het toneel verdwenen, Walter De Donder is er nog steeds bij als de Burgemeester. — © Studio 100