Carl Hoefkens: “Een trainer weet dat zijn lot in handen ligt van de mensen boven hem, dat aanvaard ik”

Club Brugge-trainer Carl Hoefkens was uiteraard bijzonder ontgoocheld na de late gelijkmaker van OHL. Vooraf werd verwacht dat alleen een zege goed genoeg zou zijn om aan boord te blijven als trainer van Club, maar daar ging hij niet op in. “Een trainer weet dat zijn lot in de handen ligt van anderen die boven hem staan, dat aanvaard ik.”

“We verdienden het om de drie punten te pakken”, aldus Hoefkens. “Na de nederlaag tegen STVV heb ik een positieve reactie gezien van de spelers. Ik ben tevreden met de drive die getoond werd. Het tempo mocht wat hoger maar ik was niet ontevreden met het voetbal dat getoond werd. Maar als je kansen krijgt, moet je ze afmaken. Want je weet dat zij op het einde altijd nog een paar kansjes gaan krijgen. En dan gaat er een bal binnen, jammer want Simon heeft nauwelijks iets moeten pakken. Nu lijkt het alsof alles slecht is.”

Over zijn eigen lot was Hoefkens (nog) korter van stof. “Het gaat hier niet over hoeveel steun ik nog voel. Twee maanden geleden liep het goed en was dat het werk van iedereen. Nu gaat het minder en pak ik dat op mij. Dat is de harde wereld van het coach zijn: je lot ligt in handen van anderen die boven je staan. Dat aanvaard ik. Of alleen winnen vandaag volstond? Dat heeft niemand uitgesproken.”(nvh)