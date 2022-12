Vijf inbraken in Hasselt tijdens kerstweekend

In Hasselt is tijdens het kerstweekend op vijf plaatsen ingebroken. In de Merellaan werd de brandblusser leeg gespoten. In de Berkenlaan hebben inbrekers op twee plaatsen toegeslagen. De deur werd opengebroken en het huis werd doorzocht. Op het Helbeekplein drongen dieven binnen via een raam. In de Drakerstraat was er ook een inbraak via een raam. Het is niet duidelijk wat de inbrekers konden buitmaken tijdens hun rooftocht.

maw