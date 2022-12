Conner Rousseau geconfronteerd met grootste angst in ‘Alex Agnew’s Fear factor celebs’: “Hij haat me als de pest”

De reguliere afleveringen van Fear factor zitten erop, na de zege van Ruben en Florian. Nu mogen vier bekende duo’s het in een special opnemen tegen elkaar. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau en ex-K3’tje Klaasje Meijer, chocolatier Dominique Persoone en mediafiguur Tanja Dexters, influencer Jamie-Lee Six en actrice Nora Dari, en influencers en broers Average Rob en Arno The Kid. En er staat hen wel wat te wachten.

Nora Dari en Jamie-Lee Six — © Play4

Of wat had u gedacht van aardbeien eten en in een bak vol met sprinkhanen? Conner Rousseau heeft er alvast een mening over, want de politicus is geen fan van de insecten. Maar er wordt ook in de lucht gehangen en in het water gegaan. Dat laatste zorgt voor een bijzonder momentje bij Average Rob en zijn broer Arno The Kid. “Toen ik het water aan mijn lippen voelde, heb ik een stressplasje gedaan”, zei die laatste. Ze hadden ook nog een bijzondere wens bij winst: Alex Agnew in een Borat-string zien rondlopen. Of dat gelukt is, zal moeten blijken.

‘Alex Agnew’s Fear Factor Celebs’, vanaf Play4, 21 uur