Hans Vanaken kan Brugse crisis niet afwenden tegen OHL: “Het is aan ons om de knop om te draaien”

Een nieuwe opdoffer voor Club Brugge en Hans Vanaken. Blauw-zwart leek tegen OH Leuven lang op weg naar de zege, maar Nsingi bezorgde blauw-zwart alsnog een koude douche. Vanaken was dan ook erg teleurgesteld na de wedstrijd: “We moeten hier samen uitgeraken.”

Hans Vanaken zag met lede ogen aan hoe Club Brugge in het absolute slot alsnog de zege uit handen gaf tegen OH Leuven. “We hadden meer gebruik moeten maken van de mogelijkheden”, klonk het bij de middenvelder. “In de periode waarin we zitten, moeten we gewoon die tweede goal maken. We hebben er de mogelijkheden voor gehad, dan moet je die match afmaken. Anderzijds gaven we ook niet heel veel kansen weg. Op het einde begonnen ze ballen in het strafschopgebied te pompen, ongelukkig dat die nog binnen valt.”

“Dit was een wedstrijd die we op mentaliteit moesten winnen. Dat is ook wat de supporters willen. Als je dan toch die gelijkmaker slikt, is dat een tegenvaller en lijkt het of we niet alles gegeven hebben. Maar dat was zeker niet het geval.

Na de bekeruitschakeling is dit al de tweede tegenslag na de WK-break voor blauw-zwart. “We moeten hier samen uit geraken. De resultaten vallen tegen, dat is niet goed. Het gaat iets minder, maar het is aan ons om de knop om te draaien en die No Sweat No Glory-mentaliteit terug te laten zien.”