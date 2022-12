Neergeschoten Nederlander (26) buiten levensgevaar, 20-jarige die was opgepakt voor verhoor mag beschikken

De 26-jarige Nederlander die zondagochtend met meerdere schotwonden werd achtergelaten op de Melkmarkt in Antwerpen is buiten levensgevaar. Dat bevestigt het parket. De politie pakte ter plaatse ook een 20-jarige man op die bij het slachtoffer bleef. Hij mocht na voorgeleiding bij de onderzoeksrechter beschikken.

LEES OOK. Neergeschoten Nederlander (26) achtergelaten vlak bij Antwerpse Grote Markt, betrokken wagen teruggevonden in Zeeland

Het was rond 6u kerstochtend dat 26-jarige man uit Vlissingen met meerdere schotwonden werd achtergelaten door een wagen aan de Melkmarkt, op de hoek met de Korte Nieuwstraat in Antwerpen. Uit de wagen met Nederlandse nummerplaten stapte nog een 20-jarige Nederlander, die bij het slachtoffer bleef. Ook hij is afkomstig uit Vlissingen. Beide mannen waren door de politie opgepakt voor verhoor.

Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ZNA Stuivenberg gebracht. Het Antwerps parket laat maandag weten dat de man niet meer in levensgevaar verkeert. “Zijn toestand is stabiel”, zegt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. “De 20-jarige man die bij het slachtoffer werd opgepakt is vanmiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Hij mocht nadien beschikken.”

De politie stelde een perimeter in op de Melkmarkt, de plaats waar het slachtoffer werd achtergelaten. — © BFM

Misterie

De omstandigheden en de plaats waar de schietpartij zich heeft afgespeeld blijven voorlopig nog een mysterie. “Het is duidelijk dat het slachtoffer niet op de Melkmarkt is neergeschoten”, zei de parketwoordvoerder zondag nog. Er werd een onderzoeksrechter gevorderd voor poging tot doodslag, de politie stelde op verschillende plekken in de stad een perimeter in voor sporenonderzoek.

Vluchtwagen werd achtergelaten in een droge sloot naast de A58 in Arnemuiden. — © Provicom Nieuws

Ook de wagen die betrokken was bij de feiten op de Melkmarkt werd diezelfde ochtend teruggevonden in een gracht naast de snelweg in het Nederlandse Middelburg (Zeeland). Het voertuig was volledig leeggemaakt, de bestuurder was ter plaatse niet te vinden. “De gedumpte wagen werd getakeld voor sporenonderzoek. De bestuurder ervan wordt opgespoord”, zegt het parket.

LEES OOK. Drenkeling aan nachtclub niet gelinkt aan neergeschoten Nederlander (26) die achtergelaten werd op Melkmarkt

Vermoedelijk was het slachtoffer aanwezig op het evenement Latin Rituals, dat door Zeeuwen georganiseerd werd in dansclub Ikon aan het Straatsburgdok. Daar waren veel Vlissingers op af gekomen. Het Antwerps parket wenst verder niet te reageren. “Het onderzoek is lopende”, zegt Claessens.