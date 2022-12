Trouwplannen voor Cher (76) en haar 40 jaar jongere partner?

“Hier zijn geen worden voor. Alexander, A.E.”, schrijft Cher bij de foto van een juwelendoosje met een joekel van een ring erin op Instagram. Alexander ‘AE’ Edwards verwijst zonder twijfel naar het 36-jarige lief van de 76-jarige zangeres. Een prachtig kerstcadeau, zou je denken, maar volgens fans is het meer dan dat en hebben de twee zich net verloofd.

Vorige week vertelden bronnen in de entourage van Cher nog dat ze vurig hoopte om te trouwen met haar lief. “Ze is dolverliefd en beseft dat dit, na twee mislukte huwelijken en ontelbaar veel slechte vriendjes, wel eens haar laatste kans op de ware liefde zou kunnen zijn.” Bevestiging dat de twee verloofd zijn, is er nog niet.