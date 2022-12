Club Brugge geeft in slotfase zege uit handen tegen OH Leuven: late gelijkmaker kan coach Carl Hoefkens de kop kosten

Voetbal hangt af van de meest dwaze details, dat werd maandagmiddag in Jan Breydel bewezen. Rond 13.45 uur viel de verbinding met de VAR in Tubeke even uit. De stadionspeaker liet na een paar minuten weten dat alles weer in orde was en er was gelukkig niks gebeurd, maar stel nu… Stel nu dat dat probleem zich een half uur later had voorgedaan. Dan had Club Brugge geen penalty gekregen, stond het aan de rust nog 0-0.

Gerechtigheid geschied dus met die door Buchanan uitgelokte strafschop, omgezet door Jutgla. Net als zijn stafleden reageerde Hoefkens ingetogen – de opluchting was voor één keer wellicht nog groter dan de blijdschap. Het was ook al best een vermoeiende eerste helft geweest voor de coach, die wist wat er op het spel stond en zijn team heel vaak met allerhande armgebaren naar voren probeerde te stuwen. Dat móést hij ook doen, want Club voetbalde voor rust veel te traag. Het had weinig moeite om OHL af te houden, maar het bleef zelf wel lange tijd in eerste versnelling steken. Voor een stuk was dat te verklaren door de stress. Je zag dat de spelers wel sneller wilden spelen, maar dat tegelijk de schrik erin zat om iets verkeerd te doen. Frustrerend voor Hoefkens, want ondanks het balbezit waren de kansen daardoor schaars. En dan sloeg hij wel eens misnoegd op zijn dug-out.

Herpakt Skov Olsen zich?

Na rust bleek dat een voorsprong in dit soort crisissituaties niet per se bevrijdend werkt. Club wankelde in het eerste kwartier, ontsnapte aan de gelijkmaker en omdat er nog altijd niet genoeg tempo in zat, begonnen er toch weer fans te fluiten. Flauw, want de spelers deden wel degelijk hun uiterste best. Ze gaven het signaal dat ze nog voor Hoefkens willen knokken. Degene die dat op basis van de trainingen niet van plan leek, met name Skov Olsen, was dan ook niet in de selectie opgenomen. Een gedurfde keuze – zeker omdat Lang al niet fit raakte – maar tegelijk een begrijpelijke keuze. Het is niet omdat je de punten broodnodig hebt dat je een oogje dicht moet knijpen als iemand het uithangt. Nog geen nood echter: Lang en Balanta slaagden erin zich opnieuw in de gratie van hun trainer te spelen, dus als de Deen wil, kan hij dat ook.

Blauw-zwart kreeg zelf nog wel kansen op een tweede en derde goal, met dan ook aan de gretig ingevallen Nusa. Maar onder anderen Jutgla liet ze liggen en in de toegevoegde tijd was het uitgerekend het Noorse talent dat zijn mannetje liet glippen, waarna Mata ook nog eens de bal tegen de voeten van Nsingi gleed. Die duwde de 1-1 binnen en verpestte het Brugse feestje. Hoefkens zag het met lede ogen aan: geen drie punten, die nodig leken om hem in het zadel te houden. Wat gaat het bestuur van Club nu beslissen?

In de stand blijft Club Brugge vierde met 34 punten, op 12 punten van Racing Genk. De leider speelt om 18u15 een uitduel tegen KV Kortrijk. OHL klimt naar de achtste stek met 26 punten.

Doelpunten: 1-0 Jutgla 43' (strafschop )

Strafschoppen: Jutgla 43' (omgezet)

Gele Kaarten: Thorsteinsson 17', Mata 22', Malinov 24', Sylla 33', Onyedika 85'

Toeschouwers: 18.241

Scheidsrechter: Bert Put (6)