Jacky en Alda vieren briljanten huwelijk in Pelt

Zestig jaar geleden, op 22 december 1966, stapten Jacky Gijbels (85) en Alda Perriens (87) in het huwelijksbootje. Jacky was leerkracht wiskunde in het Hubertuscollege in Neerpelt, terwijl Alda lerares lichamelijke opvoeding was op Mater Dei in Overpelt. Momenteel wonen ze in de Windmolenstraat en hebben ze 4 kinderen en 10 kleinkinderen.