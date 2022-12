Kunstzinnige Zonhovense bloemen leveren 550 euro op voor Alzheimerliga

Zonhoven

Afgelopen jaar heeft de Zonhovense kunstenares Frieda Geybels meer dan honderd kunstzinnige bloemen gemaakt. Ze gebruikte daarvoor haar talent met keramiek. Veel van die bloemen versierden zelfs even het Kioskplein in Beringen. Maar uiteindelijk werden ze bijna allemaal verkocht voor het goede doel. Dat bracht liefst 550 euro op voor de Alzheimerliga. “Geld dat we gebruiken voor de organiseren voor vakantieweekends voor jong dementerenden en hun kinderen,” legt Rudy Poedts namens de Alzheimerliga uit. “Zo kunnen we hen met de familie nog een mooie periode bezorgen. Want ook met dementie is het uiteraard belangrijk om nog gelukkige momenten te creëren.” (tr)