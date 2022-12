Jeugdkoor Timbre verrast met optreden in supermarkt

Pelt

Zaterdag verwelkomde het Peltse jeugdkoor Timbre de klanten van Delhaize Neerpelt met kerstgezangen. Door het optreden hoopt het jeugdkoor haar kas te spijzen want volgend jaar willen ze deelnemen aan ‘Musica Eterna Roma’, een internationale festivalcompetitie voor koren in Italië. Het koor werd begeleid door oprichtsters Nienke Winters en Joni Jaeken, dochter van een medewerkster uit Delhaize Neerpelt. Joni, die nog een studentenjob deed in de supermarkt, kwam met het initiatief om op een ongewone plaats op te treden met haar koor. (gvb)