Jeugdige muzikanten en zangers op de planken met kerstshow

Voeren

In de Voerpoort in Moelingen organiseerde de Muziekacademie Voeren-Riemst een verzorgd en sfeervol kerstconcert. In een nokvolle zaal mochten ouders, grootouders en sympathisanten genieten van de optredens van het jeugdige talent van de lagere graad en de kids-academie: kinderen en adolescenten uit alle kerkdorpen van Voeren en Riemst. De academie verzorgde dit jaar zelfs twee leuke voorstellingen op twee verschillende avonden. De strijkers (viool, cello en contrabas) mochten openen. Vervolgens kregen alle kinderen en jongeren de kans om hun zang- en theatertalenten op het podium te brengen.