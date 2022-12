Pasgeboren kittens op kerstdag in vuilnisbak gegooid: “Net op tijd gevonden of ze waren gestorven van de kou”

Drie pasgeboren kittens zijn nipt aan de dood ontsnapt. De eigenaar gooide de jonge poesjes zondag in een vuilnisbak aan De Schorre in Boom. Een alerte vrouw hoorde evenwel het gepiep uit de vuilnisbak komen. Uiteindelijk kon ze drie kittens aantreffen en overdragen aan Zwerfpoezen Rupelstreek. Daar hopen ze nu dat de eigenaar alsnog de moederpoes brengt. “Want die jonge katjes hebben hun mama nodig”, klinkt het.

Een vrouw en haar dochter maakten zondag een wandeling in de buurt van De Schorre in Boom. “Ze hoorden gepiep uit een vuilnisbak komen. Eerst dachten ze nog aan een vogel, maar toen ze uitzochten vanwaar het lawaai kwam, haalden ze er een kitten uit. Het gepiep in de vuilnisbak bleef aanhouden en uiteindelijk vonden ze nog twee andere jonge poesjes, verstopt tussen het vuilnis”, vertelt Claudette van Zwerfpoezen Rupelstreek. “Wij hebben de kittens opgevangen. Eentje was nog vrij vinnig, maar de twee anderen waren doorweekt en hadden het ijskoud. We hebben ze, zo goed we konden, opgewarmd en wat laten drinken. Maandagochtend waren ze weer allemaal levendig en hebben ze ook al flink gegeten.”

De kittens werden zondag onmiddellijk opgewarmd en overleefden het avontuur. — © Zwerfpoezen Rupelstreek

Toch beseft Claudette dat het kantje boord was. “Enkele uren later en het was te laat geweest. Dan waren die jonge diertjes gestorven door de koude. Die kittens waren pas zondag geboren. Het waren kerstbaby’s”, glimlacht de vrouw. “Al blijft het de komende dagen en weken uitkijken. Ze zijn jong en blijven uitermate vatbaar voor ziekten.”

Moederpoes gezocht

Wie de jonge katjes in de vuilnisbak heeft gegooid is voorlopig onduidelijk. “Maar wij doen wel een oproep naar de persoon die het gedaan heeft. We vragen aan hem of haar dat de moederpoes naar ons wordt gebracht. Dat kan zelfs anoniem. Deze kleintjes hebben de liefde en warmte van hun mama nodig. Bovendien bevat haar moedermelk antistoffen tegen ziekten. En de moeder moet ook helemaal van slag zijn. Ze zal haar kleintjes missen en bij zich willen hebben. Dat is normaal. We hadden al een klein kerstmirakel dat de kittens levend zijn teruggevonden. Nu hopen we op een groter: dat we de moederpoes vinden.”

De kittens waren pas enkele uren oud toen ze in de vuilnisbak werden aangetroffen. — © Zwerfpoezen Rupelstreek

Vixi, Rudolf, Dasher

Zwerfpoezen Rupelstreek wil de moederpoes zelfs op hun kosten laten steriliseren. Ondertussen worden de kleintjes opgevangen bij een adoptiegezin. En het trio kreeg ook al een naam: “Omdat alles zich afspeelde op kerstdag, kregen ze de naam van een rendier van de kerstman mee: Vixi (de vrouwelijke vorm van Vixen, red.), Rudolf en Dasher.

Ondertussen bekomen ze van hun hachelijke avontuur bij een adoptiegezin. — © Zwerfpoezen Rupelstreek

De organisatie vangt wel meer kittens op, maar het is een van de eerste keren dat er diertjes in een vuilnisbak worden gevonden. “We hebben het al eens gehad dat er kittens tussen het oud papier waren verstopt. En nu dus in een vuilnisbak. Misschien gebeurt het wel vaker, zonder dat we het weten.” tdk

De eigenaar van de moederpoes kan discreet contact opnemen met Zwerfpoezen Rupelstreek: 0496/37.89.99.