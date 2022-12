Olivier Imschoot enige Oost-Vlaming in Dakarrally: “Kloek aan de start staan is een must om zes tot acht uren per dag door elkaar te worden gerammeld”

Met een proloog op de laatste dag van het jaar gaat in Saudi-Arabië de befaamde Dakarrally van start. Olivier Imschoot is als enige Oost-Vlaming een van de 465 deelnemers die zich aan het avontuur wagen. “De voorbereidingen verliepen naar wens. Ik ben klaar voor mijn derde deelname op rij.”

De deelnemers aan de Dakar moeten een totaalafstand van 8.549 kilometers overbruggen, waarvan 4.706 tegen de chrono. Het traject loopt van kust naar kust, van de Rode Zee naar de Perzische Golf. Nieuw is het gegeven dat er tijdens de ritten geen neutralisaties meer zijn. Lievegemnaar Olivier Imschoot laat het vooralsnog allemaal niet aan zijn hart komen.

“Mijn eerste deelname gold als een droom die werkelijkheid werd”, vertelt hij. “Ik dacht toen ook: dit doe ik maar één keer in mijn leven. Maar al snel kwam een tweede deelname ter sprake. Vooral ook omdat ik vorig jaar aan de zijde van mijn vader heb kunnen deelnemen. Dat gaf een extra dimensie aan het verhaal.”

Samen met Fransman

Dit jaar neemt Olivier Imschoot opnieuw deel bij de wagens. Hij navigeert aan de zijde van de Fransman Hugues Moilet. “Toen de vraag kwam, kon ik opnieuw geen neen zeggen. Eenmaal je hebt deelgenomen, blijft dat Dakarverhaal je triggeren. Ik geraakte vorig jaar met de Fransman aan de babbel en hij gaf aan dat hij graag eens met een Olympus zou deelnemen. Vermits ik al ervaring had met die wagen, versnelde dit onze contacten”, zegt de 39-jarige Meetjeslander. “Het is niet de eerste keer dat ik ga navigeren voor een nieuwe en dus wat onbekende chauffeur. Ik doe de job nu al een zeven jaar en je blijft daarin groeien. Na iedere rally volgt een grondige evaluatie. Alleen op die manier kan je beter worden. Hugues Moilet is een ervaren rallyrijder. Hij pakt ook uit met het tempo dat ik gewend ben. Dat moet zeker lukken.”

Olivier Imschoot koestert de ambitie om het ook in zijn derde Dakar tot het einde uit te zingen. “Iedere dag binnen de tijd uitrijden is het eerste doel en rekeninghoudend met de professionele fabrieksteams, denk ik toch dat een top 30 in de beste omstandigheden tot de mogelijkheden moet behoren.”

Bij de vorige deelnames eindigde hij respectievelijk 36ste en 33ste. “Dus opnieuw een klein beetje de grenzen verleggen zou mooi zijn. En vooral ook de vele voorbereidingen zien renderen. Als navigator pluis ik vooraf nogal wat boekjes uit en bekijk ik vele bulletins. Details zijn nu eenmaal heel belangrijk in deze hele onderneming. En dan spreek ik nog niet van de fysieke voorbereiding. Ik werk al drie maanden met een persoonlijke trainer die me topfit aan de start moet brengen. Het is echt wel een must om kloek aan de start te staan om nadien zes tot acht uren per dag door elkaar te worden gerammeld.”