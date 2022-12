Rotary Herckenrode bezorgt 1.000 kansarmen een feestpakket

Hasselt

Al voor de 25ste keer hebben de mannen van Rotary Herckenrode ervoor gezorgd dat 1.000 kansarme Hasselaren een fijne kerst kunnen vieren. Ze vulden 1.000 zakken met een kerstmaaltijd, fruit, snoep, een feestkaars en de kersteditie van Het Belang van Limburg. “Inderdaad, er zijn dit jaar bijna uitsluitend mannen aan het werk”, lacht de voorzitter van de sociale commissie Stephan Jans. “Twee jaar geleden werden de dames nog ingeschakeld om 1.000 koude schotels samen te stellen, maar sinds covid laten we de maaltijden maken door de vzw Gomad uit Wijnegem, een groentenverwerkend bedrijf dat hoofdzakelijk erkende vluchtelingen tewerkstelt. Je mag best van een win-win-situatie spreken: wij hebben minder werk en tegelijk koppelen we nog een extra sociaal doel aan onze kerstactie.” (raru)