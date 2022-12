UCLL haalt 13.600 euro op met kerstmarkt voor De Warmste Week

Hasselt

De UCLL Campus Hasselt heeft woensdag 21 december een kerstmarkt georganiseerd ten voordele van De Warmste Week. “Eigenlijk is het de Living Campus UCLL, zeg maar het feestcomité, die dit organiseert”, zegt studente orthopedagogie Chinook Clemens uit Loksbergen (Halen). ”Vorig jaar hebben we ook al een kerstmarkt op poten gezet, maar omdat De Warmste Week dit jaar vlak bij onze campus doorgaat, hebben we de zaken iets grootser aangepakt. We hebben behalve voor de natjes en droogjes onder meer gezorgd voor kinderanimatie en een doolhof rond het thema kansarmoede. Daar kunnen de bezoekers aan den lijve ondervinden hoe moeilijk het vaak is voor mensen in kansarmoede om hulp te vinden. We zijn blij dat er heel wat mensen het doolhof en de rest van de kerstmarkt bezocht hebben en vooral ook omdat we niet minder dan 13.635 euro kunnen schenken aan de Warmste Week.”

