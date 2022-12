Da Silva Caetano Vlaams Kampioen lichtzwaargewicht

De Kerstmeeting in Izegem viel qua belangstelling wat tegen en ook de meeste kampen konden maar voor weinig animo in de zaal zorgen. Uitzondering was het Vlaams Kampioenschap in het lichtzwaargewicht tussen Thibault George en Sadaam Moamed da Silva Caetano. Gewonnen door die laatste. Wat zorgde voor extase bij de pakweg 75 supporters van de Bruggeling met Angolese roots en zijn coach-manager Ezzeddine Laggoune.

De titelkamp leek in de vierde ronden uit te zullen draaien op een zege van Thibault, die zijn tegenstander domineerde en met reeksen van links Sadaam tegen de touwen pinde. Maar net voor het einde van die ronde haalde Sadaam verrassend zwaar uit met een rechtse zwaaistoot die de man voor hem deed wankelen. Sadaam, die er even voordien volledig door leek te zitten, rook plots bloed en bleef maar door hameren waar hij Thibault kon raken. Tot ref Benny De Croos de enig juiste beslissing nam en de kamp stillegde 20 seconden voor het einde van de vierde ronde. Plots leek het alsof de zaal vol zat, gemeten aan de vreugde-explosie die volgde uit de hoek van Sadaam.

Nikarkhoev was de betere, maar Ksendzov bleek toch bijzonder moeilijk te bekampen. Een rechtsvoor staande broodbokser, handig in het ontwijken, het afklemmen en de tegenstoot. Het was Nikharkoev die de aanval voerde en het meest treffers plaatste. Nog even opwinding toen Nikarkhoev in de zesde ronde een wondje aan het rechteroog opliep na een accidental headbut. Hij kon verder boksen en won verdiend ruim op punten (59-55, 59-55, 60-54).

Manolito Strynckx leek in zijn eerste profkamp op weg naar een puntenzege tegen de ervaren journeyman Gabinashvili maar liet zich met nog maar één minuut te gaan in ronde vier verrassen door een rechtse zwaaistoot op het hoofd. Op wankele benen probeerde Strynckx de ronde vol te maken, maar ref Benny De Croos maakte na twee minuten een einde aan de kamp.

Amy Naert had zes ronden kunnen gebruiken als voorbereiding op de titelkamp voor de EBU in het vlieggewicht, maar Tetiana Perevezentseva, een dame uit Oekraïne, had noch het talent noch de goesting om lang slaag te krijgen van Amy. Anderhalve ronde was voldoende. Toen gaf ze op.(avd, rl)

Uitslagen

Amateurs: Van De Veire (Monteyne) wop van Marijsse (Houtland); Azagough (Turnhout) wop Biersman (Houtland)

Profs: 6x2 Amy Naert w door opgave rd 2 van Perevezentsea; 6x3 Gabriashvili w KO rd 4 van Manolito Strynckx; 6x3 Denis Rosescu wop van Ukikhhasvili; 6x3 Timour Nikarkhov wop van Ksendhev; 6x3 Shamsd wop van Brice Bula Galo.