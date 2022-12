Hasseltse bibliotheek even tearoom voor De Warmste Week

Hasselt

In de bibliotheek Hasselt Limburg hebben de medewerkers ook hun steentje bijgedragen aan De Warmste Week. “Onze personeelsleden werkten een dag onbetaald verder tot 23 uur en in deze dag van 15 uur gebeurde er heel wat”, vertelt directrice Martine Balcer. “Zo organiseerde we een lees- en blokmarathon en een flink aantal van onze medewerkers hadden hun beste bakkunsten bovengehaald en boden hun creaties te koop aan. Al dat lekkers kan, samen met een bakje koffie, kon uitzonderlijk in de bibliotheek zelf geconsumeerd worden.. Als afsluiter was er een optreden van DJ Klaps, die techno mocht draaien tussen de boeken.” De opbrengst van de tearoom en de vrijwillige bijdragen van de bezoekers hebben in totaal 1306,34 euro opgeleverd voor De Warmste Week. (raru)