STVV sluit 2022 af met thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem: “Mooi jaar ook mooi afsluiten”

STVV ontvangt dinsdag Zulte Waregem op Stayen. Dat het vertrouwen groot is na de stuntzege in Brugge, lijkt logisch. “2022 was een mooi jaar voor STVV, we willen het ook mooi afsluiten”, sprak Bernd Hollerbach op zijn persconferentie. “We moeten het nu in onze thuismatchen even slim aanpakken.”

Een goed geluimde Bernd Hollerbach maandag na een training op Stayen. De STVV-coach vierde Kerst samen met zijn vrouw in Sint-Truiden, gezien het drukke programma van de Kanaries dat er zit aan te komen. “Sint-Truiden is gezellig, dus heel erg vond ik het niet dat ik niet naar Duitsland kon”, knipoogde Hollerbach, die graag terugkwam op de knappe bekerzege in Brugge.

Ex-STVV-coach en huidig OHL-trainer Marc Brys verdedigde enkele dagen geleden Carl Hoefkens, die onder vuur ligt bij de landskampioen. “Niet te begrijpen”, zo sprak Brys, die het verlies van Brugge “een accident de parcours” noemde tegen “een STVV dat gewoon niet wilde voetballen.”

We confronteerden Hollerbach op zijn persbabbel met de woorden van Brys. “Ik moet opletten hoe ik me uitdruk”, lachte Hollerbach. “Omdat ik altijd respectvol wil blijven. Vergelijk het met het WK in Qatar. Welke ploegen haalden daar de laatste vier? Niet Brazilië en Spanje met hun tiki taka. Wel ploegen die een blok kunnen neerzetten, gezond agressief zijn en loeren op de juiste momenten. Dát is het moderne voetbal. En zo speelt STVV ook. Toen ik hier pas toekwam hoorde ik dat de ploeg wel altijd mooi voetbal bracht, maar de cijfers spraken voor zich: STVV kreeg 52 doelpunten binnen. Tja, geef mij dan toch maar resultaten. En die hebben we in 2022 gehaald. Het was een mooi jaar dat we ook mooi willen afsluiten.”

Uitploeg

2022 was voor STVV het jaar van de uitresultaten. De ploeg pakte meer punten op verplaatsing dan thuis, wat een vreemd gegeven blijft. “Omdat we thuis soms te veel willen. We hebben op Stayen dikwijls het geduld niet. Uit spelen we geduldiger en slimmer en pushen we minder. In Brugge kozen we ook voor het blok, maar we scoorden toch vier keer. Dat kunnen niet veel ploegen zeggen.”

Hollerbach mist Mory Konaté, die op Jan Breydel uitviel met een spierblessure. “Ik vermoed dat ik hem twee weken zal missen. Ook Teixeira en Koita zijn nog altijd stevig ziek. Al Dakhil was ook wat grieperig tijdens de week, maar hij raakt klaar. Bauer en Kagawa blijven in de lappenmand.”

Geen favoriet

Speelt Hollerbach nu liefst thuis tegen Zulte Waregem of liever uit, zoals binnenkort in de beker. “Eigenlijk maakt mij dat geen bal uit. Ik wil toch altijd hetzelfde: winnen. Maakt niet uit tegen wie. Maar wie zegt dat STVV favoriet is tegen Zulte Waregem, heeft het mis. Wij starten op dezelfde lijn met hen. Zij hebben nog punten nodig in de competitie, dus verwacht ik zeker een stevige tegenstander.”

Bij STVV zullen allicht enkele youngsters op de bank starten. Hollerbach ziet hen positief evolueren. “Matte Smets blijft voor mij de jongen die de beste vooruitgang heeft geboekt. Maar ook Librici, Van Dessel en Fabinho kloppen op de deur. Fabinho had het in de zomer moeilijk, maar hij heeft de laatste maanden fors bijgebeend. Ik moet nu bekijken wie we wanneer kunnen brengen.”