De Walking Diva’s wandelen 1.800 euro bij mekaar voor De Warmste Week

Halen/Herk-de-Stad

Dominic Vandermeulen van Doedewa Events en wandelvereniging De Walking Diva’s sloegen handen in mekaar voor de organisatie van een wandeling ten voordele van De Warmste Week. “Wij doen De Warmste Wandeling” ,vertellen Dominic Vandermeulen en Ilse Vandenbosch van De Walking Diva’s. “We vertrokken op de Panovensite in Loksbergen. Dat is een afstand van 30 km tot bij De Warmste Week in Hasselt. Onderweg waren er twee punten waar belangstellenden konden aansluiten. Dat waren De Bommerse Hoeve en aspergehoeve Lavrijsen, beide in Herk-de-Stad. Van de Bommerse Hoeve was het nog 20 km stappen tot in Hasselt, van de aspergehoeve nog 15 km. Elke gewandelde km leverde per deelnemer 1 euro op. Daarnaast konden we nog rekenen op giften, wat alles samen de ronde som van 1.800 euro opleverde.”(lw)