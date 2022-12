Kadee viert Kerstmis in de kerk

De laatste schoolweek van het jaar draait in basisschool Kadee vooral rond Kerstmis en Nieuwjaar. Op maandag 19 december trokken alle kleuters te voet naar de kerk. Hier bewonderden ze de binnenkant van de kerk en vooral de grote beelden van de kerststal. Oud-directeur Cyriel wist hen te boeien met een woordje uitleg en vooral door enkele kerstliedjes op het orgel te spelen. Achteraf speelden de kleuters in de klas het kerstgebeuren na met behulp van kleren uit de verkleedkoffer.Op donderdag 22 december was het de beurt aan alle kinderen van de lagere school. Zij beleefden samen een mooie kerstviering, voorgegaan door priester Roel en opnieuw muzikaal begeleid door Cyriel. Aan de communiebank werd een groot wit lint gespannen, als teken van steun aan Pax Christi Vlaanderen en de vrede in Oekraïne en de wereld. De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar lazen de teksten en beelden het kerstverhaal uit. De viering werd beëindigd met allerlei mooie wensen voor groot en klein.