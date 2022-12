Kiwanis Maaseik schenkt waspoeder en wc-papier aan kansarme gezinnen

Het Maaswinkeltje wordt uitgebaat door de Sint-Vincentiusvereniging. Met deze winkel willen de vrijwilligers bijdragen tot een beter leven voor kwetsbare mensen, ongeacht hun afkomst of geloof en ongeacht de oorzaak van hun situatie. "Persoonlijke en directe hulp aan mensen in moeilijkheden is de belangrijkste drijfveer van onze organisatie", vertelt Alfons Martens van Vincentius. "Daarom kiest Kiwanis Maaseik Van Eyck om deze vereniging een hart onder de riem te steken. Net in deze periode is het zeer moeilijk voor kansarme gezinnen om de eindjes aan elkaar te knopen", vertelt Yves Wolfs, pr-verantwoordelijke van Kiwanis Maaseik. "Een deel van de fondsen die we ophaalden tijdens onze 'Kiwanis op Wieëg' afgelopen zomer zijn op deze manier zeer nuttig besteed." Ook Kiwanis-voorzitter Christophe Moreau uit Neeroeteren is zeer tevreden over deze actie en benadrukt dat dit alles enkel mogelijk is dankzij de harde inzet van de Kiwanis-leden en de gulle sponsors.