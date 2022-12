Mathieu van der Poel weet na verkenning hoe laat het is in Gavere: “Het is een zwaar parcours, het wordt een eerlijke cross”

Om 15u10 beginnen de heren elite aan hun wereldbekercross in Apser-Gavere. Net als in Mol staan de Grote Drie aan de start: Tom Pidcock, Wout van Aert en Mathieu van der Poel. “Het is leuk om eens een ander parcours te hebben in Gavere, er zijn flink wat wijzigingen voor de wereldbeker. Ze gebruiken de eerste weide meer en het ligt er zwaar bij”, aldus Mathieu van der Poel na de verkenning vooraf.