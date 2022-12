Braziliaanse politie arresteert man die bommen wilde doen ontploffen om “chaos te zaaien”, inauguratie Lula wordt herbekeken

De man, een aanhanger van aftredend president Jair Bolsonaro, had de bom in een vrachtwagen met brandstof geplaatst nabij de luchthaven in de hoofdstad Brasilia. De vrachtwagenbestuurder verwittigde de politie nadat die zaterdagochtend een explosief ontdekte. Het explosief is niet tot ontploffing gekomen, zo meldt de politie.

Door het laten ontploffen van verschillende bommen in de hoofdstad hoopte hij “chaos te zaaien” en een noodtoestand te creëren, waardoor de inauguratieceremonie afgeblazen zou worden. Zo wou hij voorkomen “dat het communisme vaste voet aan de grond krijgt in Brazilië”. Agenten zijn nu op zoek naar andere mogelijke betrokkenen.

Protesten

De man was in november naar de hoofdstad getrokken om er deel te nemen aan protesten nabij het hoofdkwartier van het leger. Aanhangers van Bolsonaro betogen daar al weken en vragen dat Lula uit zijn ambt wordt gezet.

De linkse politicus won eind oktober de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië van de extreem-rechtse Bolsonaro. Zijn aanhangers geloven dat de verkiezingen frauduleus waren, maar daar bestaat geen bewijs voor, zo oordeelde het Braziliaans hof.

De inauguratieceremonie van Lula da Silva vindt op 1 januari plaats in de hoofdstad en zal volgens de minister “in alle rust” plaatsvinden. “Alle procedures worden opnieuw bekeken om de veiligheid te vergroten. En de strijd tegen terroristen en relschoppers wordt opgevoerd”, verzekerde Dino op Twitter.