Zulte Waregem ziet zware januarimaand met afschuw tegemoet: “De kalendermaker maakte er een potje van”

Dinsdagavond werkt Essevee de laatste competitiewedstrijd van 2022 af. Mbaye Leye besliste om toch wat bij te sturen in aanloop naar die partij op Stayen: “Normaal hadden we meer op het kunstgras in Zulte getraind maar we kampten de voorbije week al met zoveel blessures en zieken. Gelukkig zagen we de laatste dagen enkele jongens terugkeren. De situatie is duidelijk verbeterd.”

“In Deinze hadden we zoveel afwezigen, waardoor je echt een noodteam aan de aftrap zag”, kijkt Mbaye Leye nuchter terug op de bekerpartij in Deinze. Hierdoor verschenen jongens op posities die hen totaal niet liggen. We hadden echt een offday. Enkel Thiam deed het goed. Ik had de andere kunnen wisselen bij rust. Gelukkig konden we ook nu in de slotfase de meubelen redden. Als je zo’n reactie in huis hebt, moet je dat ook van de eerste minuut kunnen brengen. ”

De vele blessures en zieken speelde Essevee duidelijk parten in Deinze maar de situatie oogt na het kerstweekend duidelijk beter: “We zullen helaas wel nog Jelle Vossen even moeten missen. Wellicht zien we hem pas binnen twee à drie weken terug. Bent Sormo is wel terug. Zinho Gano trainde gisteren voor het eerst maar we moeten nog wel even zien hoe hij reageert op de trainingsarbeid”, aldus Leye die wel nog enkele jongens moet missen.

“Wout De Buyser is nog out, Sasha Drambaiev sukkelt met de dij en Stan Braem is ook nog wat op de sukkel met de hamstring. We moeten spaarzaam zijn met hem en mogen niet verwachten dat hij al dezelfde trainingsarbeid kan verrichten als Jelle Vossen of Zinho Gano. Hij werkt keihard maar zijn lichaam moet nog wennen aan het profleven. Toch geloof ik in hem. Hij is zo’n sterke afwerker maar eerst moet hij gewoon nog wat groeien als voetballer.”

Dinsdagavond hoopt Leye met Zulte Waregem dan ook vooral 2022 met een goed gevoel af te kunnen sluiten: “We moeten als groep duidelijk groeien maar dat is niet evident als veel jongens afwezig zijn. Voor sommige jongens moet je wel wat begrip tonen. Het is geen evident seizoen voor ons. We verliezen toch vaak en als underdog moet je telkens weer knokken. We zijn nog altijd in leven maar het wordt een lange strijd. Een mirakel? Nee, dat zal het resultaat zijn van een jaar hard werken. Je mag niet minimaliseren wat we presteren. Ga er maar eens aan staan.”

“Het kunstgras op Sint-Truiden is al jarenlang een gespreksonderwerp”, zucht de Essevee-coach wanneer de mat op Stayen ter sprake komt. “Normaal hadden we meer op het kunstgras in Zulte getraind maar we kampten de voorbije week al met zoveel blessures en zieken. We speelden ook al die oefenmatchen op kunstgras. Daarom hebben we nu gewoon in Waregem getraind. Ach, de staat van het terrein op Sint-Truiden is al jarenlang een probleem maar we zullen er toch weer moeten spelen. Het blijft een belangrijke match.”

Er ligt Leye trouwens nog iets op de maag. De kalender van Essevee voor de maand januari is hallucinant zwaar en de coach van Zulte Waregem heeft daar zo zijn bedenkingen bij: “In januari spelen we om de drie dagen. Dat gebeurt wel eens vaker maar volgens mij was de kalendermaker ons eerst vergeten en heeft hij dan de meubelen proberen te redden. Hij heeft er echt een potje van gemaakt. Hierdoor spelen we in januari tegen Brugge, Genk, Anderlecht… Net als in het begin van het seizoen. Onvoorstelbaar.”

“Niemand wil hier zijn eigen hachje redden”

“We bereiden die januarimaand toch specifiek voor met gans het team. We kunnen dan ook niemand missen. Zelfs de jongens die tot nu toe nog niet zoveel minuten hebben gespeeld, moeten vol aan de bak. Iedereen moet gefocust blijven. Zelfs als de Mercato binnen enkele dagen start. Gelukkig heb ik een formidabele groep. De spirit in de kleedkamer is fantastisch. Dat zal de sleutel zijn om ons te redden.”

Binnen enkele dagen start bovendien de Mercato. Meer dan ooit een belangrijke periode voor Zulte Waregem: “Ik bel Eddy drie of vier keer per dag”, grijnst Leye. “We hebben een fantastische verstandhouding. Niemand wil hier zijn eigen hachje redden. Eddy weet dat ik er graag jongens bij wil maar we mogen ons niet vergissen. Die luxe hebben we niet. De concurrentie heeft zeker meer financiële middelen. Wij zullen dan ook geen Yaremchuk halen of zelfs geen spits voor 3 miljoen.”