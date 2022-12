Chinese president roept op om “levens te redden” bij enorme corona-uitbraak: “Nieuwe situatie, nieuwe opdrachten”

De Chinese president Xi Jinping heeft maandag opgeroepen om maatregelen te treffen die de bevolking “op een efficiënte manier kunnen beschermen”. China gaat momenteel door een zware golf van coronabesmettingen, zo laat de Chinese staatstelevisie weten. Het gaat om de eerste publieke reactie van het staatshoofd sinds de versoepelingen begin december van het zero-covidbeleid dat sinds begin 2020 van kracht was.

Drie jaar nadat de eerste besmettingen met het coronavirus werden vastgesteld in Wuhan maakt het land een explosie van besmettingen mee. Verschillende ziekenhuizen kunnen de toevloed van zieke mensen niet aan, apotheken hebben een tekort aan medicatie tegen koorts en verschillende crematoria stellen een ongewoon hoge hoeveelheid aan lichamen die ze moeten verassen vast.

“De preventie en controle van Covid-19 in China worden geconfronteerd met een nieuwe situatie en nieuwe opdrachten”, benadrukt Jinping op staatszender CCTV. “We moeten een nationale gezondheidscampagne voeren die veel breder wordt gehouden en zorgen dat we een stevige beschermingsmuur kunnen bouwen tegen de epidemie”, zei hij nog zonder dieper in te gaan op hoe die er moet uitzien.

Sinds het afbouwen van het strikte zero-covidbeleid werden in China zes officiële overlijdens genoteerd. Volgens experten is dat cijfer een zware onderschatting van de realiteit, aangezien een groot deel van de oudere bevolking geen vaccin kreeg tegen het virus.