Iga Swiatek Sporter van het Jaar, Remco Evenepoel 12de in verkiezing van Europese persagentschappen

De Poolse tennisster Iga Swiatek is verkozen tot Europees Sporter van het Jaar 2022 door de Europese persagentschappen. Ze haalde het voor de Zweedse polsstokspringer Armand Duplantis. De Nederlandse Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen vervolledigt het podium.

Het Poolse persagentschap PPA organiseerde voor de 65e keer zijn referendum. Twintig Europese persagentschappen namen deel, waaronder Belga voor België.

De 21-jarige Swiatek won dit seizoen acht toernooien, waarvan zes op een rij. Het nummer één van de wereld schreef in 2022 met Roland Garros en de US Open twee grandslamtoernooien op haar naam. Verder was ze dit jaar de beste op de WTA 1000-toernooien van Doha, Indian Wells, Miami en Rome, en de WTA 500-toernooien van Stuttgart en San Diego.

Iga Swiatek, die 118 punten achter haar naam kreeg, volgt op de erelijst Novak Djokovic op. Remco Evenepoel werd 12e met 28 punten.

Uitslag:

1. Iga Swiatek (Pol/tennis) 118 ptn

2. Armand Duplantis (Zwe/atletiek) 106

3. Max Verstappen (Ned/Formule 1) 82

4. Carlos Alcazar (Spa/tennis) 76

5. Rafael Nadal (Spa/tennis) 66

6. Kylian Mbappé (Fra/voetbal) 55

7. Johannes Thingnes Boe (Noo/biatlon) 50

8. Therese Johaug (Noo/noordse ski) 42

9. David Popovici (Roe/zwemmen) 37

10. Jonas Vingegaard (Den/wielrennen) 33

11. Marte Olsbu Roiseland (Noo/biatlon) 29

12. Remco Evenepoel (Bel/wielrennen) 28

13. Annemiek van Vleuten (Ned/wielrennen) 27