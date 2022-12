Na Balenciaga ligt nu ook Gucci-campagne met Harry Styles onder vuur

Harry Styles en Gucci krijgen kritiek nadat ze voor de nieuwste campagne van het Italiaanse modehuis poseerden bij een kindermatras. Zo wordt luidop de vraag gesteld waarom het nodig is om een volwassen man te linken aan een kindermatras. Eerder kwam ook al Balenciaga in het oog van de storm terecht nadat het kinderen portretteerde met teddyberen in bdsm-outfits in hun handen.

Het is niet verwonderlijk dat Harry Styles en Gucci de handen in elkaar geslagen hebben. De Britse zanger en Alessandro Michele, de voormalige creatief directeur van het modehuis, houden er een goede vriendschap op na, die resulteerde in de ‘HA HA HA’-collectie.

LEES OOK:

De collectie moet volgens het Italiaanse modehuis vooral speelsheid uitstralen. Zo is Styles onder meer te zien met een T-shirt met daarop een roze teddybeer en de tekst “I want more berries and that summer feeling”, refererend naar zijn hit ‘Watermelon Sugar’. Maar het is niet het shirt dat met alle aandacht gaat lopen, het is vooral de kindermatras die voor heel wat fans een doorn in het oog is.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Een volwassen man moet niet met een matras voor kinderen poseren, nooit”, is slechts een van de vele reacties op de campagnebeelden. Ook Alexandra Gucci Zarini, de achterkleindochter van de oprichter van het huis van Gucci, vond de beelden allesbehalve gepast. “Waarom zou je een volwassen man linken aan een kindermatras?“, schreef ze op sociale media.“Gucci is een elegant merk met producten van de hoogste kwaliteit. Maar de richting die het merk nu lijkt uit te gaan, is zorgwekkend. De veiligheid van kinderen moet onze voornaamste prioriteit zijn ​​en er mag niet om worden gelachen.”

Een andere fan legt dan weer de link met Balenciaga en vraagt zich af waarom modehuizen tegenwoordig geobsedeerd zijn door kinderen. Het Spaanse modehuis kwam recent in een storm terecht nadat het in zijn nieuwste campagne kinderen portretteerde met teddyberen gekleed in bdsm-kledij. Na luide kritiek werd de campagne offline gehaald en bood Balenciaga zijn verontschuldigen aan.

Het luxemerk kreeg desondanks een flinke knauw. Ondertussen besloot ook sportmerk Adidas om hun samenwerking met Balenciaga te “herevalueren”.