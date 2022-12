Zeventien veehouders gedood door Boko Haram in Nigeria

De jihadistische terreurgroep Boko Haram heeft zaterdag in het noordoosten van Nigeria zeventien veehouders gedood. Dat is maandag door regionale regeringsmilities meegedeeld.

De gevechten vonden plaats in de deelstaat Borno. Jihadisten vielen de veehouders aan in de buurt van het dorp Airamne, in het district Mafa. “De veehouders hebben geprobeerd zich te verzetten. Maar ze waren in de minderheid ten opzichte van de aanvallers, die ook betere wapens hadden”, zegt Babakura Kolo, de leider van een verdedigingsmilitie die door de regionale regering van Borno was opgericht. De jihadisten hebben ook de dieren van de veehouders gestolen.

Het conflict tussen de Nigeriaanse regering en jihadistische terreurgroepen als Boko Haram en Iswap heeft in het noordoosten van Nigeria al aan meer dan 40.000 mensen het leven gekost. Volgens gegevens van de VN zijn ook twee miljoen mensen op de vlucht geslagen voor het geweld.