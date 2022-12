“Gegevens van 300.000 Belfius-klanten online te koop aangeboden”

De hacker in kwestie biedt zowel de gegevens van 800.000 klanten van een Spaanse bank aan als die van 300.000 bij een Belgische Bank. “Op basis van de testdata die de dader vrijgeeft kon Data News afleiden dat het om klanten van Belfius gaat. Een snelle controle doet uitschijnen dat de data correct is”, schrijft gespecialiseerd redacteur Pieterjan Van Leemputten. De dataset bevat onder meer de voor- en familienaam, het volledige adres, telefoonnummer(s), geboortedatum, rekening- en IBAN-nummer, maar geen financiële details zoals rekeningstanden of transacties.

Waar de hacker de data haalde, is nog niet duidelijk. “De dader beweert dat ze afkomstig zijn uit callcenters en dat het om gegevens van dit jaar gaat die nog niet eerder zijn verspreid. Het is daarom ook niet duidelijk of het lek via een (extern) callcenter van Belfius is veroorzaakt, of afkomstig is van een andere speler die op zijn beurt klanten van Belfius contacteerde”, aldus nog Data News.

De bank zelf kan het nieuws van de hacking nog niet bevestigen. “We zijn alles nog volop aan het checken”, zegt woordvoerder Ulrike Pommée.