Eerste kerst zonder Queen, maar Britse koningshuis toont zich opvallend verenigd: “Niet toevallig”

De feestdagen zijn een “aangrijpende tijd” voor de Britse koning Charles, die Kerstmis voor het eerste doorbrengt zonder zijn moeder, koningin der koninginnen: wijlen Queen Elizabeth. Toch toont de familie zich ook opvallend sterk en verenigd, zo kort na de heisa rond de Netflix-serie over het getormenteerde leven van Harry en Meghan binnen het koningshuis. “Dat is geen toeval.”

Voor het eerst in drie jaar heeft de Britse koninklijke familie opnieuw kerst gevierd in hun landhuis in Sandringham, Norfolk. Dat is al generaties lang de traditie, maar gebeurt nu voor het eerst zonder koningin Elizabeth II. Ruim drie maanden na de dood van de Queen is haar zoon quasi moeiteloos in zijn rol als nieuwe vorst van het Britse koninkrijk gestapt.

Maar dat Kerstmis een belangrijke periode was voor zijn geliefde moeder, benadrukt King Charles III graag. “We voelen haar afwezigheid bij elk vertrouwd seizoen en herinneren haar bij elke gekoesterde traditie”, klonk het in zijn kersttoespraak, traditiegetrouw in de St. George’s Chapel in Windsor. Hij deelde met zijn moeder het geloof in mensen die met vriendelijkheid en mededogen het leven van anderen konden raken, zei hij nog.

Ook prinses van Wales, Kate, bracht hulde aan de koningin in een speciale uitzending die op kerstavond is uitgezonden. Ze droeg een kerstlied aan haar op en sprak over de “ongelooflijke nalatenschap” van de koningin. Op kerstdag verzamelde de hele familie voor de dienst in de kerk van Sandringham, waar ze ook met het publiek spraken en poseerden voor de pers.

Korte broek

De drie kinderen van kroonprins William en Kate waren ook aanwezig: George (9), Charlotte (7) en Louis (4). Op foto’s is te zien hoe de jongste in korte broek paradeert. Een sterk willetje van een koppige kleuter? In de Britse publieke opinie, en pers, is het gezin van William alleszins erg geliefd. “Het is alsof Kate en William erin slagen om de juiste balans te vinden tussen het publiek net genoeg inkijk geven en hun zeer verschillende persoonlijkheden te laten doorschijnen, en tegelijkertijd hun privacy te beschermen.”

In de krant Daily Mailschrijft een reporter dat het niet makkelijk moet zijn voor de jonge kinderen van prins William en Kate om voortdurend in de schijnwerpers te staan. Ironisch, want au fond was net dat de boodschap en uiteindelijk wanhoopskreet van prins Harry. Schitterden dan ook door hun afwezigheid: Harry en Meghan.

Het is een verteld verhaal, maar in nasleep van de release van hun Netflix-serie, is de Britse pers extra alert voor signalen van nog meer afwijzing of - kerst, weet u wel - verzoening. Dat laatste lijkt voorlopig uit te blijven. Harry en Meghan bleven met hun twee kinderen Archie en Lilibet in Californië, waar ze wonen.

Eenheid

Een kleine verrassing was de aanwezigheid van de in opspraak gekomen prins Andrew. Hij is betrokken bij het misbruikschandaal rond multimiljonair Jeffrey Epstein. Toch verscheen Andrew in Sandingham met zijn dochters, Beatrice en Eugenie, en hun echtgenoten.

Volgens The Sun is de relatie tussen Andrew en zijn oudste broer wat koeltjes. Zo zou Andrew uit Buckingham Palace zijn gezet op gezag van Charles. Hij mag daar niet langer een kantoor gebruiken en mag het paleis ook niet als correspondentieadres gebruiken. “Elke aanwezigheid in het paleis is officieel beëindigd”, aldus een bron in de krant. Volgens de Britse media is het geen toeval dat de koninklijke familie zo nadrukkelijk samen Kerstmis viert. Zo willen ze tonen dat er eenheid is in de familie.

Opvallend aanwezig: prins Andrew. — © AP

De prinsen en prinsessen van Wales nemen de tijd voor het publiek. — © AP

Prins Louis steelt de show in korte broek. — © AFP

Kate is erg geliefd bij het publiek. — © AP

Koning Charles hield zijn allereerste kersttoespraak. — © AFP