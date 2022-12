Waarom Dimitri en Corindy elkaar uitgerekend net voor Kerstmis het jawoord gaven

“23 december was niet alleen de dag voor het kerstweekend, onze trouwdag was niet toevallig ook mijn 30ste verjaardag”, lacht Corindy. “Dubbel feest dus. En ja, natuurlijk wisten we bij de keuze van onze trouwdatum dat dit vlak voor Kerstmis zou zijn. Maar dat vonden we absoluut geen bezwaar. De kerstperiode is toch de meest gezellige tijd van het jaar. Dimitri en ik vonden het net fijn om dan te trouwen en samen te vieren met vrienden en familie.”

Verjaardag

Dimitri, shopmanager van Proximus Sint-Truiden, en Corindy, verpleegkundige in het Sint-Trudoziekenhuis, hebben elkaar het jawoord gegeven onder het goedkeurend oog van hun zoontje Lewis (bijna 5). Als locatie voor de wettelijke trouw koos het jonge koppel niet voor het Truiense stadhuis, maar wel voor het ontwijde kerkje van Guvelingen. “Dat oude romaanse kerkje leek ons toch een romantischer plek om elkaar eeuwig trouw te beloven. Alleen jammer dat het vrijdag zo’n miezerige dag was”, aldus de bruid.

Ook zoontje Lewis mocht het huwelijk van zijn ouders bijwonen. — © jcr

De voornaamste reden voor de keuze van de trouwdag was dus de 30ste verjaardag van Corindy. Ook het huwelijksaanzoek gebeurde overigens op haar verjaardag, zo vertelt ze. “We hebben elkaar zeven jaar geleden online leren kennen. Ons eerste afspraakje was in het Speelhof in Sint-Truiden. We zijn snel een koppel geworden. Begin november hebben we elkaar voor het eerst gezien, eind november waren we al een paar. Anderhalf jaar later heeft Dimitri mij ten huwelijk gevraagd. Op mijn 25ste verjaardag gingen we samen naar de musical De Kleine Zeemeermin van Studio 100. En daar verraste hij mij met een huwelijksaanzoek. Een magnifiek verjaardagscadeau. Een paar maanden later werd ons zoontje Lewis geboren.”

Lang feestweekend

Na dat huwelijksaanzoek in december 2017 hebben Dimitri en Corindy nog vijf jaar gewacht om daadwerkelijk de grote stap te zetten. “Ja, het heeft wat geduurd”, knikt de bruid. “Maar eerst was ik zwanger en vonden we het niet het geschikte moment voor een groot feest. Daarna kwam de coronapandemie roet in het eten gooien waardoor we de huwelijksplechtigheid noodgedwongen hebben moeten uitstellen.”

Maar afgelopen vrijdag hebben Dimitri Payne en Corindy Vanacken dan toch de tijd gevonden om elkaar het eeuwig jawoord te geven. “Niemand van al de genodigden zag er een beletsel in dat ons huwelijk vlak voor Kerstmis zou plaatsvinden. Ze waren allemaal van de partij. Op het avondfeest waren een 100-tal vrienden en familieleden aanwezig. We hebben er allemaal samen een heel lang feestweekend van gemaakt.”