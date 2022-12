© via REUTERS

De Russische president Vladimir Poetin heeft op kerstdag aangegeven klaar te zijn “om met alle betrokken aan tafel te gaan zitten”. Onderhandelen dus. Aan Oekraïense kant wordt weinig belang gehecht aan de uitspraak. Gaat het dan slechts over holle woorden? Of is er meer aan de hand? “Rusland probeert de oorlog te bevriezen.”