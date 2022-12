Man (33) doodgestoken na ruzie met 17-jarige stiefdochter: parket start moordonderzoek

Het parket van Halle-Vilvoorde zal een jeugdrechter vragen om een 17-jarig meisje in een gesloten instelling te plaatsen, in het onderzoek naar de dood van een 33-jarige man in Huizingen zondag.

Het slachtoffer woonde samen met zijn vriendin en vier van haar kinderen in een woning in de Goudkasteellaan in Huizingen. De oudste van die kinderen is meerderjarig, en was zondag niet aanwezig op het moment van de feiten. Twee meisjes van 13 en 17 jaar oud en een jongen van 15 jaar oud waren wel aanwezig in de woning.

Er zou een ruzie geweest zijn tussen het 17-jarige meisje en haar stiefvader, waarbij zij hem bedreigd zou hebben met een mes. Volgens het meisje zou de man het mes dan afgenomen hebben en zichzelf met het mes gestoken hebben, maar dat lijkt volgens het parket “niet overeen te stemmen met de bevindingen van de wetsdokter”. Volgens de wetsdokter is de man om het leven gekomen door een messteek in de hart- en longstreek.

De moeder en haar 13-jarige dochter zouden in een andere ruimte van het huis geweest zijn, en de feiten niet gezien hebben. De 15-jarige zoon zou wel aanwezig geweest zijn bij de feiten, en moet nog verhoord worden.

Het parket en de onderzoeksrechter kwamen maandagochtend ter plaatse voor de nodige bevindingen, er werd onderzoek geopend voor moord. Het parket zal een jeugdrechter vorderen met het verzoek om de 17-jarige in een gesloten instelling te plaatsen. Er zal dinsdag nog een autopsie op het lichaam van het slachtoffer gebeuren.